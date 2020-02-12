بالفيديو.. حطمت عملاً فنياً تبلغ قيمته 20 ألف دولار

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تسببت ناقدة فنية بتحطيم قطعة فنية مصنوعة من الزجاج "بطريق الخطأ" بقيمة 20.000 دولار تحطمت عندما وضعت عليها علبة صودا فارغة في المعرض الفني الأول في المكسيك، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

واستخفت الناقدة الفنية "أفيلينا ليسبر" بالعمل الفني الذي قالت إنه لم يعجبها، ما دفعها لوضع العلبة في مقدمة القطعة ثم محاولة تصويرها في معرض زونا ماكو للفنون في مكسيكو سيتي، إلا أنها لم تتوقع تحطيمها.

وسقط العمل الذي قام به غابرييل ريكو، وهو عبارة عن قطعة من الزجاج مع حجر وكرة القدم وبعض القطع العشوائية المعلقة بداخله، على الأرض بعد فترة وجيزة.

وقال القائمون على المعرض إن سلوك الناقدة أظهر نقصا هائلاً في الاحترافية والاحترام.

وتعد أعمال الفنان ريكو فنا مطلوبا بشدة ريكو من قبل جامعي القطع الفنية والمؤسسات الفنية.

ووصف مدير متحف سمية للفنون في المكسيك ألفونسو ميراندا، الحادث عبر تويتر بأنه "مأساة".