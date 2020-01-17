عصابة تقتحم محل مجوهرات بـ"رينج روفر" في لندن

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أظهرت لقطات مصورة عملية سطو تعرض لها متجر للمجوهرات بغرب لندن في أكتوبر الماضي، وذلك كما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

واقتحم 3 لصوص واجهة المتجر بواسطة سيارة وسرقوا مجوهرات بآلاف الجنيهات الإسترلينية، قبل أن ينجح مارة في مطاردتهم وإيقاف أحدهم.

وأفرجت شرطة لندن عن مقطع الفيديو الذي أظهر سيارة دفع رباعي من طراز "رينج روفر" وهي تقتحم واجهة المتجر، قبل أن يترجل منها شخصان ويهمان بـالسرقة فوراً وبشكل سريع، لينضم لهما اللص الثالث بعد ثوان، وسط دهشة الحاضرين.

وما إن هم اللصوص بالهروب، حتى هاجمهم أحد الأشخاص الذين كانوا على مقربة من المتجر الواقع ، ثم طاردهم برفقة مجموعة من المارة الذين أتوا للمساعدة، وفقا لتفاصيل القصة التي أوردتها

وتمكن المارة الذين لقبتهم الصحافة البريطانية بـ"الأبطال"، فشل اللصوص في استقلال السيارة وهربوا ركضا، مما مكن ملاحقيهم من الإمساك بأحدهم، ويدعى بين ويغينير (34 عاما)، وقد حكمت عليه المحكمة بالسجن 10 سنوات.

ولم يصب أي من الزبائن، أو ملاك المتجر بالأذى.

ولاذا اللصين بالفرار ولم تتمكن الشرطة حتى الآن من القبض عليهم.