مشاهدة الأفلام في السينما يحرق السعرات كالتمارين الخفيفة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قالت دراسة أجريت في جامعة كوليدج لندن، إن مشاهدة فيلم في السينما قد يكون مفيدا مثل القيام بالتمارين الخفيفة، وفقا لما ورد في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ووجد الباحثون أن معدل ضربات القلب يزداد بقدر ما يحدث خلال تمارين عضلة القلب " الكارديو" لحوالي 45 دقيقة في السينما.

وقال الباحثون إن الجسم يتفاعل وينشط عندما يصبح التركيز منصبا في الفيلم وأن فترة التركيز الطويلة هذه لها أيضا فوائد للعقل.

ويمكن أن تؤدي زيارة السينما إلى زيادة التركيز والذاكرة من خلال التركيز على شيء واحد لفترة طويلة بدلاً من خلط أكثر من نشاط في نفس الوقت كاستخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية مع التلفزيون عند مشاهدة فيلم في المنزل.

وشملت الدراسة 51 شخصا، واستخدم الباحثون أجهزة استشعار لتتبع معدل ضربات القلب وردود فعل الجلد من قبل المشاهدين.

تمت مقارنة رواد السينما بمجموعة من 26 شخصا أمضوا نفس الوقت في القراءة.

حيث جدت الدراسة أن الأشخاص في السينما أمضوا حوالي 45 دقيقة في "منطقة القلب السليمة" حيث ينبض القلب بنسبة تتراوح بين 40 و 80 في المائة من أقصى معدل لها.

وقال الباحثون إن التأثير نفسه يمكن تحقيقه من خلال ممارسة الكارديو، مثل المشي السريع.