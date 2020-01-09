سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الدولة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفاد المركز الوطني للأرصاد، اليوم، بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الدولة.

وبحسب حساب المركز الوطني للأرصاد على "تويتر"، فإن بعض المناطق في أبو ظبي تتعرض لسقوط أمطار خفيفة، ومنها منطق الشوامخ، والرويس - جبل الظنة وغياثي (منطقة الظفرة)، (مومدينة محمد بن زايد ومصفح (أبوظبي). وأمطار متوسطة على المرفأ (منطقة الظفرة).

من جانبها دعت شرطة أبوظبي، في حسابها على "تويتر"، السائقين لتوخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء سقوط الأمطار وعدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

كما أفاد المركز الوطني للأرصاد بسقوط أمطار خفيفة على كل من إمارتي الشارقة وعجمان.