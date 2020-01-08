ترامب: لا خسائر بشرية جراء الضربات الصاروخية الإيرانية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في كلمة له تعقيبا على قصف إيران لقواعد أميركية في العراق اليوم، أن القوات الأميركية أو العراقية لم تتكبد أي خسائر بشرية في القصف الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكريتين أميركيتين في العراق.

ووصف ترامب سليماني بـ "أكبر إرهابي في العالم"، وقال إن سليماني يداه ملطختان بالدماء، موضحا أنه تم التخلص من أكبر ارهابي في العالم (بقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيراني).

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح بامتلاك إيران للسلاح النووي وأن على الدول الحليفة لأميركا المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا بأن تتخلى أيضا عن الاتفاق النووي مع إيران من أجل عالم أكثر أمنا.

وأوضح أن إيران قامت باختطاف والهجوم على السفن في الخليج، ورفعت شعار الموت لأميريكا. معلنا أنه سيتم فرض عقوبات إضافية فورية على إيران.

وأشار ترامب إلى أن بلاده لا تحتاج لنفط وغاز الشرق الأوسط.

وخاطب ترامب ايران قائلا إن واشنطن "مستعدة للسلام" مع من يريدونه.