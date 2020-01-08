"الهوية الإعلامية المرئية" يتصدر "تويتر".. ومغردون: "بالتصويت والإجماع اخترنا شعارنا"

المصدر: ديما منصور - دبي

اجتاح وسم #الهوية_الإعلامية_المرئية موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عقب إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، و49 مبدعاً إماراتياً، الهوية الإعلامية المرئية الجديدة لدولة الإمارات، في وقت سابق من اليوم.

وعبر المغردون عن فخرهم وسعادتهم بهوية الإمارات الإعلامية المرئية الجديدة، والتي ستمثلها في الخمسين عاما القادمة، مشيرين إلى أن الإمارات تواصل رحلتها إلى العالمية بهويتها الجديدة.

وأشار المغردون إلى أن هذه الهوية كانت نتيجة جهد طويل من العمل المتواصل، وكان وراءها قصة نجاح وارتقاء نحو القمة، فقال أحدهم: "قصة نجاح وارتقاء نحو القمة ولمسيرة متواصلة من العمل والطموح لرفعة بلادنا ونهضتها".

كما قال مغردون إن الإمارات تواصل رحلتها إلى العالمية بهويتها الجديدة، فقالت إحدى المتابعات: "الإمارات تواصل رحلتها إلى العالمية بهويتها الجديدة".

من جانبهم عبر متابعون عن سعادتهم بفوز التصميم الذي صوتوا له، فقال أحدهم: "فخور جدا أن الشعار اللي اخترته كان هو الشعار الفائز".

وأوضح مغردون بأنه لا مستحيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقال أحدهم: "معاً نستطيع أن نبني.. معاً نستطيع أن نحلم.. معاً نستطيع أن نكون دولة نباهي بها الأمم".

وقالت أخرى: "معاً نستطيع.. لا شيء مستحيل".

كما أبدى مغردون إعجابهم بالتصميم الجديد وألوانه، فقال أحدهم: "ألوان جميلة وتصميم رائع يتناسب أن يكون هوية للإمارات الجميلة".

كما أعاد مغردون نشر ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال إطلاق الهوية الإعلامية لدولة الإمارات، فكتب كثيرون منهم في صفحاتهم مؤيدين لكلام سموه: "هوية تمثل خارطتنا.. وتصاعد طموحاتنا .. وسبع إماراتنا التي تسابق العالم .. وسبعة مؤسسين خلدوا أنفسهم في تاريخنا".

من جهتهم أوضح مغردون رمزية شعار "الخطوط السبعة" الذي تم اختياره، فقال أحدهم: "تم اختيار شعار " الخطوط السبعة" والذي يرمز الى: الوان العلم.. خريطة الوطن.. الامارات السبع.. المؤسسين السبع.. علو وتصاعد طموحاتنا".

وقال آخر: "دولتنا قامت على الاتحاد والتلاحم والترابط والشعار يعكس هذه المعاني القيمة "

وأضاف مغردون أن هذه الهوية هي رمز عزتهم، فقالت إحدى المغردات: "هويتنا رمز عزتنا".