"جريمة" في روضة أطفال.. والكاميرات تفضح المربية!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أظهرت كاميرات المراقبة في روضة "شيجين" بمدينة ناننينغ الصينية مشاهد عنف من مربية بحق أطفال في الروضة.

وأوضحت اللقطات، المربية وهي توقظ طفلا من نومه بعنف شديد، وتجره بقوة من شعره وذراعه، ثم تلقي به على الأرض.

وذكرت محطة "ناننغ تي في" المحلية أن الشرطة احتجزت المربية، التي يقال إنها كانت في "حالة مزاجية سيئة".

وجرى اللجوء إلى كاميرا المراقبة، بعدما رصدت أم الطفل المعنف عدة كدمات على رأس ابنها لدى عودته إلى المنزل، ما جعلها تتحرى عن السبب وراء ذلك.

وصرح آباء بعض الأطفال الآخرين أن أبناءهم وبناتهم تعرضوا لهجمات مماثلة في روضة الأطفال ذاتها.

وكشف أحد الموظفين في الروضة أن المربية التحقت بهذه الوظيفة منذ فترة ليست بالطويلة، مضيفا أن الشرطة اعتقلتها وفتحت تحقيقا في الموضوع.

فيما قالت موظفة أخرى إن المربية "لطيفة جدا"، لكنها كانت في مزاج سيئ في ذلك اليوم.