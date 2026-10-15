اعتباراً من اليوم.. انتهاء موسم رعي الإبل في أبوظبي

أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن انتهاء موسم رعي الإبل للعام الحالي، اليوم الخميس الموافق 15 أكتوبر، على أن تبدأ فترة منع الرعي اعتباراً من يوم غد 16 أكتوبر وتستمر حتى 14 مايو 2027. وتهدف فترة المنع إلى إتاحة الفرصة أمام المراعي الطبيعية للتعافي والغطاء النباتي المحلي للتجدّد، بما يسهم في حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية الصحراوية في الإمارة.

وأكدت الهيئة أهمية الالتزام بفترة المنع لضمان استدامة المراعي الطبيعية على المدى الطويل، وثمّنت تعاون مُلّاك ومُربّي الإبل والتزامهم بالاشتراطات البيئية طوال الموسم، وحرصهم على حماية الغطاء النباتي والموارد الطبيعية في أبوظبي.