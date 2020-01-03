هاري وميغان يلتقطان صورة لزوجين فشلا بالتقاطها بعصا السيلفي

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قام دوق ودوقة ساسيكس الأمير هاري وميغان ماركل بالتقاط صورة لزوجين واجها صعوبة بالتقاط صورة لنفسهما باستخدام عصا السيلفي.

وكان هاري وميغان يقومان برحلة مسير في غابة بفانكوفر، عندما التقيا الثنائي اللذين لم يتعرفا عليهما في أول الأمر، وأصيبا بصدمة عندما أدركا أنهما التقيا بدوق ودوقة ساسيكس.

وقال الثنائي إن ما قام به هاري وميغان أمر لطيف حقا فهما من عرضا عليهما فكرة التقاط الصورة، ولم يستطع الثنائي تمييزهما حينها، وأضافا أن الأمير هاري وجه كلمة لهما قبل التقاطه الصور، حيث قال: لا داعي للشعور بالتوتر.

وأمضى هاري وميغان عطلة الميلاد ورأس السنة برفقة ابنهما آرتشي بمنزلهما في فانكوفر.