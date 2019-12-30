"برج خليفة" يستعد لمفاجأة سارة في 4 يناير المقبل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يستعد "برج خليفة" للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتدشينه، من خلال مفاجأة سارة لمرتاديه، والمنطقة المحيطة فيه، تتجلى في مجموعة من الفعاليات الاحتفالية يوم 4 يناير 2020.

وستقام العروض الرائعة على الشاشة الضوئية يوم 4 يناير، كما سيكون الزوار على موعد مع مفاجآت وهدايا في "قمة البرج، برج خليفة" و"دبي مول". وسيذهل العرض الضوئي الجديد على واجهة البرج الزوار بالألوان والتشكيلات البصرية والإبداعية المميزة المعدة خصيصاً لهذه المناسبة. وتزداد الأجواء الاحتفالية روعة مع الأنشطة المتنوعة التي ستقام على الممشى المحاذي لنافورة دبي، والتي ستحفل أيضاً بالعديد من المفاجآت.

ويبلغ ارتفاع "برج خليفة" 828 متراً (2716.5 أقدام)، ويضم أكثر من 200 طابق منها 160 طابق مأهول بالسكان، متفوقاً بذلك على كافة الأبنية الأخرى في العالم. وتم تدشين البرج في 4 يناير 2010 بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في دبي.

ونجح "برج خليفة" مع مرور الوقت في ترسيخ موقعه كمعلم دولي بكل المقاييس، ليصبح أحد أفخم الوجهات للسكن ومكاتب الشركات متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى مكانة "قمة البرج، برج خليفة" و"قمة البرج، برج خليفة سكاي" و"أتـ.موسفير"، أعلى مطعم في العالم، و"ذا لاونج، برج خليفة"، بارتفاع 585.36 أمتار، بين أبرز الوجهات السياحية في المدينة.

ويطل "برج خليفة" على "نافورة دبي"، وهو المحور الرئيسي لاحتفالات "إعمار" بالعام الجديد، الحدث الضخم الذي يستقطب سنوياً مئات الآلاف من الزوار.