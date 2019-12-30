الملابس المسموح والممنوع ارتداؤها على متن الطائرات

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

لا تقدم معظم شركات الطيران إرشادات رسمية حول الملابس التي يمكن ارتداؤها أو تلك التي تعد غير مناسبة، فقد يكون من الصعب تحديد ما قد تعتبره غير مقبول للرحلات.

وعموما، لا توجد قواعد تحظر ملابس معينة، لكن من المعروف أنه يجب تجنب الملابس القذرة أو الممزقة والملابس المخصصة للرياضة.

كما ذكر موقع "ميرور" البريطاني أن يجب تجنب الملابس التي تحمل شعارات قد تعتبر مسيئة أو تحتوي على لغة غير مهذبة.

وعادة ما يكون طاقم الطائرة أكثر تساهلا مع ركاب الدرجة الاقتصادية، على خلاف ركاب درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى، فعليك اختيار الملابس بحيث تكون رسمية ومريحة وعملية في تلك الدرجات.

وتجدر الإشارة إلى أنه في بعض الأحيان تلعب الوجهة التي تسافر إليها دوراً، فهناك بعض الدول التي تضع قوانين محددة أو عادات تناسب المجتمع المحلي بخصوص الملابس، وتتوقع شركة طيران أن يلتزم الركاب بها قبل الصعود إلى الطائرة.

ويمكن التحقق من القواعد الخاصة بالوجهة التي تقصدها من خلال الاتصال بمشغل الرحلات أو شركة الطيران الخاصة بك مباشرة.