لأول مرة.. «سفاري» في الرياض بين الحيوانات المفترسة نهاية الأسبوع

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الترفيه السعودية عن افتتاح منطقة «رياض سفاري» لأول مرة، لتدشن بذلك الرحلات الطبيعية في موسم الرياض. وقالت في بيان أمس: «سيكون زوار موسم الرياض على موعد، الجمعة المقبلة، مع افتتاح منطقة (رياض سفاري) ذات الطابع المميز والمختلف، ما يضفي مزيداً من التنوع على فعاليات الموسم الثقافية والترفيهية والرياضية».

وتقع منطقة «رياض سفاري» في منتجع «نوفا» غرب الرياض، وسيستمتع زوارها برحلة خاصة إلى حيوانات حقيقية، على سيارات صممت خصيصاً وفق أعلى معايير الأمان، للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات النادرة والمفترسة داخل بيئتها الطبيعية، إذ تضم المنطقة أكثر من 800 حيوان، منها حيوانات نادرة جلبت خصيصاً للفعالية، مثل: النمر الذهبي، والنمر الأبيض، والأسود الإفريقية، وفرس النهر، والزرافة، والمها العربي، وغيرها.

وحسب صحيفة عكاظ، سيكون الزوار على موعد مع عروض المسرح المفتوح في المنتزه العام بالمنطقة، لمشاهدة عروض سيرك الحيوانات، والفرقة الإفريقية الراقصة، والعرض البهلواني، إضافة إلى وجود منطقة المغامرات للكبار والصغار، إذ يوجد فيها أكثر من 25 لعبة تحدٍّ وحماس، كذلك توجد منطقة مخصصة للأطفال تقام فيها أنشطة متنوعة وورش عمل تعليمية.

ويضم «رياض سفاري» حديقة مغلقة، تضم أكثر من 250 نوعاً من الطيور المتنوعة والنادرة، إضافة إلى بحيرة التماسيح والسلاحف العملاقة والحمار الوحشي والقرود الإفريقية.