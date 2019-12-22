جورج وسوف يحتفل بعيد ميلاده الـ 58 بشمعة واحدة

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

نشر الفنان السوري جورج وسوف، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، صورة من احتفاله بعيد ميلاده الـ 58، إلى جانب أبنائه حاتم، وجورج جونيور.

وظهر الوسوف في الصورة مع ابنيه في أحد المطاعم وأمامه كعكة صغيرة عليها شمعة واحدة فقط، وعلق عليها: "منيح حطّوا شمعة وحدة حتى ما يفضحوا عمري ".

وكانت انتشرت مطلع الشهر الحالي شائعات تتحدّث عن وفاة الوسوف إثر أزمة قلبية وتدهور حالته الصحية، الأمر الذي أثار جدلا بين محبيه. إلا أنه سرعان ما تم نفي هذه الشائعات من قبل الوسوف نفسه.

ويشار إلى أن جورج وسوف من مواليد 23 ديسمبر 1961