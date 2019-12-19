بوتين يتوقع عرقلة مجلس الشيوخ الأميركي لإجراءات عزل ترامب

المصدر: موسكو - د ب أ

توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، قيام مجلس الشيوخ الأميركي بعرقلة إجراءات عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ولفت بوتين، في المؤتمر الصحافي السنوي له، إلى أن الحزب الجمهوري، الذي ينتمي له ترامب، يتمتع بالأغلبية في مجلس الشيوخ.

وقال بوتين : "من المستبعد أن يكونوا يريدون عزل ممثل الحزب في السلطة لأسباب أعتبرُها في رأيي ملفقة تماما".

وقال إن الحزب الديمقراطي يسعى للثأر لخسارته الانتخابات الرئاسية لصالح ترامب.

وأضاف : "الحزب الذي خسر الانتخابات، الحزب الديمقراطي، يحقق نتائج بطرق أخرى، باتهام ترامب بالتواطؤ مع روسيا، ثم اتضح أنه لم يكن هناك مثل هذا التواطؤ".

وكان مجلس النواب الأمريكي صوت أمس لصالح توجيه اتهامات لترامب رسميا.

ويواجه ترامب اتهاما بإساءة استغلال منصبه من خلال حث أوكرانيا على تشويه سمعة منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن، والتلويح بحجب المساعدات.