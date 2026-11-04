ترامب: حرب إيران سبب هزيمة الحزب الجمهوري بانتخابات التجديد النصفي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الحرب على إيران هي سبب هزيمة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفية، بعد سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ، مشيراً إلى أنها كانت تستحق العناء رغم الخسارة في الانتخابات.

وقال ترامب إنه سيتمكن على الأرجح من التفاهم مع الديمقراطيين، مؤكداً في الوقت نفسه أن قيامهم بمحاولات لعزله ستؤدي إلى تدمير حزبهم.

وأضاف أن الحزب الجمهوري لم يتمكن من نقل التأييد الكبير الذي يتمتع به لمرشحيه.