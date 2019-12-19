للمرة الأولى.. “محمد”.. من الاسماء الأكثر شيوعاً بين مواليد أميركا

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية، حلّ اسم “محمد” بين أكثر الأسماء شيوعاً للمواليد الذكور في عام 2019.

وبحسب اللائحة التي أصدرتها شركة BabyCenter المتخصصة بالأبحاث، فإن العائلات المسلمة المتواجدة في الولايات المتحدة مستمرة في إطلاق إسم النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) على أطفالهم، على عكس العائلات غير المسلمة التي لديها خيارات أكثر في التسمية.

وذكرت اللائحة أن شعبية اسم “محمد” جعلت الكثيرين يختصرونه في حياتهم اليومية إلى Md أو Mohd أو Muhd وغيرها.

ومن الأسماء العربية حل اسم علياء بين أكثر أسماء البنات شيوعاً في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى اسم نور.

والأسماء العشر الأكثر استخدامًا في تسمية المواليد عام 2019 بالولايات المتحدة هي بالترتيب، ليام، وجاكسون، ونوح، وأيدن، غرايسون، وكادين، لوكاس، إيليا ، وأوليفر، ومحمد.