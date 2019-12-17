عائلة تنتقل للعيش في منطقة نائية بدرجة حرارة -45 من أجل تجربة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

انتقلت عائلة للعيش داخل أحد البيوت الثلجية في سيبيريا في حديقة كانغالاسي الصناعية في ضواحي ياكوتسك كجزء من تجربة علمية غريبة، حيث ستعيش العائلة برفقة قطها حتى الصيف، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وفقا لمنسق المشروع بافيل فاسيلييف، فإن هدف الباحثين هو الحصول على بيانات حول "كفاءة استهلاك الحرارة، واستقرار الهيكل" في الظروف المناخية القاسية.

في الوقت نفسه، سيقوم العلماء أيضا بمراقبة حالة المشاركين أثناء التجربة.

ومن المفترض أن تكون درجة الحرارة داخل القبة 20 درجة تحت الصفر، وحوالي 45 درجة تحت الصفر خارج منزل القبة، فيما قررال قائمون على المشروع تغطية المبنى بقبة فولاذية مدعمة بالبلاستيك المقاوم للصقيع، بحيث توفر مواد البناء التي صنع منها المنزل الوقود للتدفئة كما تحمي المنزل من الرياح والثلوج، من أجل إيجاد طرق بديلة للتدفئة بعيدا عن المصادر التقليدية حفاظا على البيئة.

وبموجب شروط التجربة، يجب على المشاركين نشر ملاحظاتهم حول الحياة تحت القبة على الإنترنت بشكل يومي.

إذا نجحت التجربة، سيحاول القائمون على التجربة تثبيت قبة أكبر على العديد من المنازل.