التغريدات الأكثر شعبية على تويتر لعام 2019

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أصدر موقع "تويتر" تقريرا لاحصائيات نهاية العام لأكثر الشخصيات والمسلسلات والتغريدات شعبية على المنصة خلال العام 2019.

وجاء كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب في صدارة الشخصيات التي تم التغريد عنها، بالإضافة للنجم البرازيلي نيمار والفرقة الموسيقية "BTS" عن فئة أكثر الشخصيات التي تم التغريد عنها في عام 2019، بحسب ما جاء في موقع "سي بي إس".

فيما حققت صورة البيضة "World Record Egg" التي كسرت رقما قياسيا في عدد الإعجابات على موقع انستغرام، المرتبة الأولى في التغريدات المعاد التغريد بها، على "تويتر".

واحتل مسلسل "Game of Thrones" الصدارة عن فئة المسلسلات، يليه مسلسل "Stranger Things".

وعن فئة الأفلام جاء "The Avengers: Endgame" في مقدمة الأفلام التي حظيت بأكبر عدد من التغريدات ويليه "Toy Story 4".

أما عن فئة الفرق الرياضة، فجاء "FC Barcelona" يليه "Real Madrid CF".