إجراء جديد من "انستغرام" ملزم لكافة المستخدمين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن تطبيق إنستغرام أنه سيشترط على مستخدميه الجدد تحديد تاريخ ميلادهم.

ويستهدف الإجراء الجديد المستخدمين الأصغر سنا، في الوقت الذي يلزم فيه التطبيق في الوقت الراهن مستخدميه أن يذكروا أن عمرهم لا يقل عن 13 عاما.

وقد يؤثر تغيير السياسة في إمكانية إقرار قواعد سلامة الأطفال وخصوصية البيانات، بينما ينتقد المشرعون والجماعات التي تستهدف سلامة الأسر في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما التطبيق لتعريضه الأطفال لمواد غير لائقة.

وشرط تاريخ الميلاد هو أحدث خطوة يتخذها إنستغرام للتخلي عن مبادئ يطبقها منذ فترة طويلة مثل إخفاء الاسم أو الاسم المستعار.