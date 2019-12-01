فوائد بالجملة لفيتامين "د".. وهذا ما ينتج عن نقصه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يلعب فيتامين د دورا في تقوية العظام والحماية من الأمراض، حيث يقوي جهاز المناعة ويحسن الحالة المزاجية، ويقي من الاكتئاب، ويحمي من الإصابة بهشاشة العظام والسكري والسرطان.

ويعد فيتامين د من الهرمونات، لأن الجسم يبنيه بعد التعرض لضوء الشمس، وهو مرتبط هيكليا بهرموني الاستروجي والتستوستيرون.

ويحتاج الجسم لهذا الفيتامين بصفة خاصة لكي يتمكن من امتصاص الكالسيوم من الطعام عن طريق الأمعاء.

وينتج عن نقص "فيتامين د" في الجسم زيادة نشاط الغدة الدرقية، وهو ما ينتج عنه هشاشة العظام، ويتفق الأطباء على ضرورة استخدام المصدر الطبيعي لفيتامين د لأقصى حد ممكن، ويكفي لتزويد الجسم بالفيتامين التعرض لأشعة الشمس لمدة من 5 إلى 20 دقيقة، ومع هذا فإنه يوصى لمن لا يتعرضون للشمس لفترات كافية بالحصول على الفيتامين عن طريق المكملات الغذائية.