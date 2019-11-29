ألقى صنارة الصيد في الماء لتخرج مفاجأة غير متوقعة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اصطاد رجل من ولاية ميشيغان الأميركية "قنبلة" يدوية تعود للحرب العالمية الأولى أثناء قيامه بالصيد في "النهر الكبير" بمدينة غراند رابيدز.

حيث سحب مغناطيس الصنارة جهازا غريبا، ليكتشف لاحقا أنها قنبلة يدوية مع مدفع صغير خاص بها.

وقام الرجل بنشر صورة القنبلة على الانترنت، حيث أكدت الردود والتعليقات أنها قنبلة يدوية وأن عليه الاتصال بالشرطة.

وقالت إدارة شرطة غراند رابيدز إن القنبلة تم حفظها بأمان، وسيتم تفجيرها باستخدام مواد خاصة للتخلص منها.

وأكدت الشرطة إن هذا النوع من القنابل ليس خطيرا على الأرجح بسبب غمرها في المياه لفترة طويلة من الزمن، لكن السلطات تتوخى الحذر كإجراء احترازي.