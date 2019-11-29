حاكم أم القيوين: شجاعة الجندي ومفاهيم التضحية إرث وطني تربى عليه أبناء الإمارات

المصدر: ​أم القيوين - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أن شجاعة الجندي ومبادئه العسكرية ومفاهيم التضحيات هما تربية أخلاقية وإرث وطني تربى عليها أبناء الامارات وفق منظور القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - الذي غرس في نفوس أبنائه مفاهيم الولاء للوطن والدفاع عن أرضه وصيانة مكتسباته.

وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو حاكم أم القيوين التي وجهها عبر مجلة "درع الوطن" بمناسبة "يوم الشهيد" : // في يوم العزة والفخر وإعلاء قيم التضحية والفداء وحب الوطن نستذكر شهداء الوطن الأبرار الذين سطروا ملاحم بطولية للذود عن حياض الوطن والحفاظ على إنجازات قيادته وأبنائه البررة المخلصين و جادوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل الحفاظ على التراب الوطني وفي مقدمتهم الشهيد الشرطي / سالم بن سهيل الذي تصدر قائمة الشهداء دفاعا عن علم الإمارات في الثلاثين من نوفمبر عام 1971م ومؤكدا أن شجاعة الجندي ومبادئه العسكرية ومفاهيم التضحيات هما تربية أخلاقية وإرث وطني تربى عليها أبناء الامارات وفق منظور القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان - رحمه الله - الذي غرس في نفوس أبنائه مفاهيم الولاء للوطن والدفاع عن أرضه وصيانة مكتسباته.

وفي يوم الشهيد نستذكر جميعا قيادة وشعبا بطولات أبناء الوطن التي أكدت إعلاء قيم التضحية والفداء وحب الوطن وستظل هذه التضحيات أوسمة عزة وكرامة نفتخر بها جميعا في حاضرنا ومشاعل تضيء الطريق للأجيال القادمة ونماذج فخر في حب الوطن والذود عن حياضه، ونعاهد الجميع بأن يظل شهداء الوطن وذاكرتهم الطيبة وبطولاتهم محل اعتزازنا جميعا وسيسجل التاريخ أسماءهم بأحرف من نور وسيحمل أبناؤهم رايات العز والفخر التي رفعها آباؤهم وأقرباؤهم ونعاهد الله عز وجل بأن نكون راعين لأبناء الشهداء وأسرهم وذويهم // .