شرطة أبوظبي تحدد ضوابط تزيين المركبات في اليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

حددت شرطة أبوظبي ضوابط تزيين المركبات في إمارة ابوظبي خلال الاحتفال بـ "اليوم الوطني الـ 48 للدولة " وذلك في إطار خطة شاملة لتوفير السلامة المرورية .. فيما حددت مهلة السماح بتزيين المركبات إبتداء من يوم 25 نوفمبر الجاري حتى 6 ديسمبر المقبل، بما يسهم في توفير أقصى درجات السلامة المرورية خلال الاحتفالات.

وذكرت أنها ستنفذ رقابة مشددة من خلال المنظومة الذكية والرادارات والدوريات المرورية بمختلف الطرق والأنفاق في كل من أبوظبي والعين والظفرة لرصد أي تجاوز لقانون السير والمرور وضوابط الاحتفال وتطبيق المادة رقم / 1/ من قانون السير والمرور وهي قيادة المركبة بصورة تشكل خطرا أو التسابق على الطريق ، ومخالفتها "حجز المركبة لمدة شهر والغرامة 2000 درهم و12 نقطة مرورية ".

وأكد مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية العميد محمد ضاحي الحميري اهتمام شرطة أبوظبي بالعمل على إبراز الاحتفالات باليوم الوطني بالشكل الذي يتوافق مع روح الاتحاد، بما يكفل التعبير عن الفرحة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة بطريقة حضارية دون ارتكاب أي مخالفات.

وحث السائقين على الإلتزام بقانون السير والمرور، وضوابط الاحتفالات، والتعاون مع رجال المرور المتواجدين في الأماكن التي تقام فيها الاحتفالات بإمارة أبوظبي حفاظا على سلامتهم، لافتا إلى حرص شرطة أبوظبي على نشر الإرشادات الخاصة بالاحتفالات من خلال جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتشمل الإشتراطات الواجب إتباعها، للمشاركة في فعالية "المسيرة بالمركبات" الحصول على تصريح من قبل مديرية المرور والدوريات ،ويمنع منعا باتا إقامة المسيرات ماعدا المسيرة الرسمية المعلن عنها مهما كانت الأسباب، مع التشديد بضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور.

ويسمح وفقا لضوابط الاحتفال كتابة عبارات وطنية على المركبة لا تخدش حياء الآخرين وتركيب العلم الوطني في أي موقع على المركبة بشرط أن لا يشكل خطورة على سلامة سائق المركبة أو الآخرين، كما يسمح بوضع الملصقات على جوانب المركبة، وتلوين جسم المركبة الجانبي.

ويمنع وفقا للضوابط تلوين زجاج المركبة الجانبي والأمامي والخلفي بالملصقات وتحميل المركبة بعدد كبير من الأفراد بغير المسموح لها والوقوف فوق سطح المركبة وفي مقدمتها وخلفها أوالجلوس على نوافذها أثناء السير، والقيام بحركات بهلوانية أو استعراضية على الطريق.

ويمنع تعطيل حركة السير والمرور أو إغلاق الطرق على الآخرين، و الوقوف على الطرق الرئيسية و الفرعية ومواقف الحافلات وسيارات الأجرة ، كما يمنع تغيير لون المركبة ، وطمس الأرقام الأمامية أو الخلفية، و تزويد السيارات بمواد الضجيج وإدخال إضافات في هيكل المحرك ، ويمنع استخدام أنواع الرش "اسبريه الحفلات" من قبل السائق والركاب.