"الإمارات ومصر يد واحدة" يتصدر "تويتر".. ومغردون: والدنا زايد أوصانا بمصر

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم #الإمارات_ومصر_يد_واحدة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بمناسبة زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، للإمارات العربية المتحدة.

ورحب الكثير من المتابعين بزيارة السيسي إلى الإمارات، مشيرين إلى أن الإمارات ومصر يد واحدة، وأن العلاقات الإماراتية المصرية هي نموذج للتعاون العربي النوعي.

من جانبهم رحب مغردون مواطنون بزيارة الرئيس المصري، موضحين أن الإمارات هي بلده الثاني، فقال أحد المغردين: "كل شعب #الامارات يرحبون برئس #مصر الغالي"

وقال آخر: "اهلا و سهلا و مرحبا بالرئيس المصري #عبدالفتاح_السيسي في بلده الثاني".

وعبر مغردون عن حبهم لمصر، مشيرين إلى أن لها مكانة خاصة في قلوب الشعب الإماراتي. فقالت إحدى المغردات: "#مصر لها مكانة خاصة جدا في قلب كل #اماراتي".

وقالت أخرى: "الشعب الإماراتي يحب مصر بشكل خاص، وهذه الزيارة توضح قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الخاصة بين البلدين، إلى جانب أنه يعد مؤشرا قوي على قوة العلاقات بيننا."

فيما أوضح مغردون أن سر محبة الإماراتيين لمصر جاء من حب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لها، فقالت أحد المغردين: "نحب مصر وايد والشيخ زايد طيب الله ثراه كان يعشقكم".

ونشر أحدهم مقطع صوتي للمغفور له الشيخ زايد يتحدث فيه عن مكانة مصر، وعلق عليه: "هذا لمن يسأل عن سر حبنا لمصر و دعمها و كل الاهتمام بأخبارها .".

ونقل بعض المغردين وصية المغفور له الشيخ زايد عن مصر، عندما قال لأبنائه: "كونوا دائماً إلى جانب مصر".

من جهتهم عبر مغردون مصريون عن سعادتهم بهذه الزيارة، مشيرين إلى أن لمصر والإمارات مصير واحد، فقال أحدهم: "مصير واحد و مشترك علاقات قوية ومتجذرة ربى يحفظكم جميعا".

وقال آخر: " قلب واحد و يد واحدة في الشدة و الرخاء .. معاً دائماً .."

كما عبر الكثيرون منهم عن حب الشعب المصري للإمارات بلدا وشعبا، فقالت إحدى المغردات: "للإمارات معزه خاصة في قلوب المصريين.شعب راقي محترم وخالي من عقد النقص والكراهية... اللهم ادم على هذه الامة الامن والأمان والمحبه والرخاء وابعد عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن".

وتأتي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.