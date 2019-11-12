مقتل شخصين وإصابة 6 باستهداف بناء في دمشق

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قتل شخصان وأصيب 6 آخرون جراء استهداف أحد الأبنية في منطقة المزة غربية في العاصمة السورية دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن شخصين قتلوا وأصيب 6 آخرين في حصيلة أولية جراء استهداف بناء مدني في المزة غربية بالقرب من السفارة اللبنانية بدمشق.

وأفاد شهود عيان عن سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة دمشق خلال ساعات الفجر الأولى.

وكانت "سانا" صرحت في وقت سابق أن الصوت الذي سمع في دمشق ناجم عن استهداف قوات النظام لهدف معاد في سماء داريا بريف دمشق.

من جانبه أوضح وزير الداخلية السوري قائلا إن ما حدث هو استهداف معاد لبناء في المزة غربية، مشيرا إلى وجود عدد من القتلى والجرحى، وأن والجهات المختصة باشرت بالتحقيق.