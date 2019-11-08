أفضل أطعمة لتجنب الإصابة بسرطان البروستاتا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة أميركية لفحص الارتباط بين استهلاك الأغذية النباتية والحيوانية مع خطر الاصابة بسرطان البروستاتا، أنه تم تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا أو عدم التعرض له بالاقتران مع الأطعمة النباتية، في حين تم زيادة الخطر مع الأطعمة التي تعتمد على الحيوانات، وخاصة منتجات الألبان.

وقدم الباحثون 5 أطعمة صحية لتفادي التعرض لسرطان البروستاتا وهي:

الأسماك: حيث توفر بعض الأسماك مثل الباراكودا والماكريل دهون جيدة تساعد على منع الالتهابات في الجسم، و تساعد الأحماض الدهنية أوميغا 3 (EPA و DHA) على الوقاية من سرطان البروستاتا.

طماطم مطبوخة: الليكوبين الموجود في جدران خلايا الطماطم هو أحد مضادات الأكسدة القوية، و يساعد الطهي على تخفيف الرابطة، مما يسهل على جسم الإنسان الوصول إلى مضادات الأكسدة وإرساله إلى البروستاتا. تعد بدائل الطماطم صلصة الطماطم والمعجون والعصير والطماطم المجففة والطماطم المطبوخة بزيت الزيتون.

بروكلي : تشير الدراسات إلى أن تناول الخضروات الصليبية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، و يحتوي البروكلي على السولفورافان الكيميائي النبات ، والذي يقال إنه يستهدف ويقتل الخلايا السرطانية، و هناك خضروات أخرى في نفس العائلة لها آثار مفيدة مماثلة، بما في ذلك الملفوف وبوك تشوي واللفت والقرنبيط وبراعم بروكسل.

البقوليات: تحتوي البقوليات، مثل الفاصوليا والفول السوداني والعدس، على مركبات نباتية نشطة بيولوجيا تُعرف باسم الاستروجين النباتي الذي قد يكون له خصائص مقاومة للسرطان والتي يمكن أن تثبط نمو الورم في خلايا سرطان البروستاتا.

الرمان: الرمان مصدر غني بمضادات الأكسدة، و يعتقد العلماء أن مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان تستهدف حصرا خلايا سرطان البروستاتا وليس الخلايا السليمة.

وأوضح الباحثون أن سرطان البروستاتا يبدأ عندما تبدأ الخلايا في غدة البروستاتا، وهي غدة صغيرة على شكل جوز فقط في الرجال الذين ينتجون السائل الذي يشكل جزءا من السائل المنوي، في الخروج عن السيطرة.

وتشمل أعراض سرطان البروستاتا التبول المتكرر، وتدفق البول الضعيف أو المتقطع، والرغبة في التبول بشكل متكرر في الليل، والدم في البول، والدم في السائل المنوي.