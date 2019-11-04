براتب 16 مليون دولار في السنة.. ماكدونالدز تقيل مديرها التنفيذي

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أقالت شركة ماكدونالدز المدير التنفيذي ستيف إيستربروك البالغ من العمر 52 عاما، بسبب ما وصفته الإدارة بضعف التقدير والحكم فيما يخص سياسة الشركة .

وفي بيان للشركة، أوضحت أن أسباب الإقالة جاءت على خلفية الكشف عن ارتباطه بعلاقة عاطفية مع موظفة وهو ما يعد انتهاكا لسياسة الشركة التي تمنع المدراء من إقامة علاقات رومانسية مع المرؤوسين المباشرين أو غير المباشرين.

وفضحت العلاقة عندما بعث بريدا إلكترونيا لأحد العاملين، إلا أنه وصفه أنه أرسل بالخطاز

وعلق إيستربروك على قرار الإستقالة قائلا: أوافق على انه حان الوقت بالنسبة لي للمضي قدما.

وانضم إيستربروك للشركة في عام 1993، ويعمل كمدير تنفيذي للشركة منذ عام 2015، ويبلغ راتبه السنوي 16 مليون دولار، وهو مطلق ولديه 3 أولاد.