إقالة مدير «ماكدونالدز» التنفيذي تكبدها خسائر بمليارات الدولارات

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

هبطت أسهم «ماكدونالدز» يوم الاثنين، بعد أن أعلنت الشركة إقالة مديرها التنفيذي ستيفن ايستربروك، الذي تورط في علاقة عاطفية مع إحدى العاملات في الشركة، وهو ما وصفه مسؤولون بأنه إساءة فهم وتقدير لقوانين الشركة التي تمنع التورط عاطفياً بين العاملين فيها.

وخسرت شركة ماكدونالدز 4 مليارات دولار من قيمتها السوقية، بحسب ما أعلن موقع "بزنس إنسايدر".

وتسبب قرار الإقالة الذي صدر نهاية عطلة الأسبوع الماضي في انخفاض أسهم ماكدونالدز بنسبة 3% يوم الاثنين.

وتم تداول الأسهم بنحو 188 دولاراً في وقت مبكر من بعد الظهر، بانخفاض 3.11%.

وقد أدى انخفاض الأسهم هذا إلى خسارة قدرت بـ 4 مليارات دولار من قيمة الشركة، بناءً على القيمة السوقية التي تبلغ نحو 147.3 مليار دولار عند إغلاق يوم الجمعة.

ومنذ تولي إيستربروك زمام الأمور في عام 2015 في الشركة، قاد عملية التحول في الشركة، ما أدى إلى ارتفاع سعر سهم ماكدونالدز إلى الضعف.

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