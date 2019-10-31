دراسة: الرجال أكثر مرحاً من النساء

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توصل باحثون في جامعة أبيريستويث وشمال كاولاينا قاموا بمرجاعة دراسات حول معدلات المرح بالنظر إلى عامل الجنس، إلى أن الرجال أكثر مرحا من النساء، بحسب ما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وبحسب القائمين على الدراسة، تعد الفكاهة ظاهرة معقدة تنطوي على تأثيرات اجتماعية وعاطفية وفسيولوجية وإدراكية وثقافية وتطورية.

كما أن قدرة إنتاج الفكاهة هي قدرة معرفية مميزة، وعليه فإن القدرة على إنتاج الفكاهة هي العامل الأساسي المحدد في الدراسة.

ونظر الباحثون في دراسات عدة، منها ما طلب من المشاركين في الدراسة كتابة تعليق طريف ومضحك على صورة كرتونية، وتم تقييمها من قبل لجنة لم تكن على علم بجنس كاتبي هذه التعليقات.

وسجلت الدراسة تفوق الرجال بـ63% على النساء فيما يتعلق بروح الدعابة والمرح.

ولم تلعب عوامل أخرى مثل العمر أو البلد أي دور في تغيير النتيجة.

إلا أن هذه الدراسة لا تقول أن أي رجل هو أكثر مرحا من النساء بالضرورة.