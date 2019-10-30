قبل أن تقرر رعاية حيوان أليف في منزلك.. أجب عن هذه الأسئلة

المصدر: برلين - د ب أ

هل شقتي كبيرة بما يكفي؟ هل لديَّ حقاً ما يكفي من الوقت لرعاية حيوان أليف جديد؟ هل سيتوافق الحيوان مع طفلي؟

هذه أسئلة مهمة يجب أن يأخذها أي شخص يفكر في اقتناء حيوان أليف بعين الاعتبار، قبل أن يأخذ الخطوة، ويجلب الحيوان إلى المنزل، حسبما تقول الرابطة الصناعية الألمانية المعنية برعاية الحيوانات الأليفة.

وسواء كنت مهتماً بتربية كلب أو قط، فمن المنطقي القيام بزيارات عدة إلى المأوى الذي يوجد به الحيوان، والتعرف إلى شريكك الجديد المنتظر في المنزل، قبل أن تقرر تولي رعايته.

ويجب إشراك الأطفال بالأسرة في عملية الاختيار، وكذلك الرعاية اللاحقة للكلب أو القط الجديد.

ويحتاج الأطفال إلى تعلم كيفية التفاعل بشكل صحيح مع الحيوان، لضمان أن يصبح جزءاً منسجماً في الأسرة. ومع ذلك يجب أن يوجد شخص بالغ يكون مسؤولاً دائماً عن تربية القط أو الكلب.

وهناك العديد من الحيوانات، مثل خنازير غينيا، ليست مخصصة للمنازل التي لديها أطفال صغار، حسبما يقول خبراء الرابطة الألمانية. إنها ليست صالحة لاحتضانها، وسيفقد الأطفال اهتمامهم سريعاً بها، عندما يتعذر عليهم الاتصال المباشر بالحيوان.

وبالنسبة للحيوانات الأليفة المنزلية الصغيرة أو الطيور، هناك خطر يتمثل في أن الطفل قد يصيب الحيوان بغير قصد عن طريق لمسه دون الحذر، أو الإشراف الكافي.