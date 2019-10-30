إيقاف دراسة سويدية عن الولادة المتأخرة بعد وفاة 6 أطفال

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

ألغى باحثون في السويد دراسة كبيرة عن النساء اللواتي تعرضن لحمل لفترة أطول من 40 أسبوعا وهو ما يعد حملا كامل المدة، بعد وفاة ستة أطفال، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية الشهر الماضي.

تم إيقاف الدراسة، التي بدأت في عام 2016، في أكتوبر 2018 بعد وفاة خمسة أطفال وولادة طفل ووفاته بعد أيام من الولادة، وفقا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وأراد الفريق أن يقارن نتائج صحة الأطفال والأمهات عند النساء في الأسبوع 41 مقارنة بالنساء في الأسبوع الـ 42 ومعرفة ما إذا كانت عوامل مثل الاختلافات في الشخصية والديموغرافيا، لعبت أي دور.

من المعتاد في العديد من المستشفيات السويدية ألا تحرض المرأة الحامل إلا بعد مرور 42 أسبوعا، ولكن هؤلاء الأطفال معرضون للخطر بسبب انخفاض نسبة الأكسجين، كونهم أكبر من المعتاد ، ويعانون انخفاضا في نسبة السكر في الدم.

وقال الباحثون في الدراسة " المضي قدما في الدراسة أمر خاطئ أخلاقيا".

ويعتبر الحمل كامل المدة إذا حدثت الولادة بعد إكمال 40 أسبوعا أو 280 يوما.

ويتفق العلماء على أن هناك مخاطر قليلة أو معدومة إذا تأخرت المرأة بضعة أيام، أو حتى أسبوع بعد مضي 40 أسبوعا.

إلا أن مخاطر الولادة المتأخرة على 41 أسبوعا وستة أيام (الحمل المتأخر) أو إلى 42 أسبوعا أو أكثر (الحمل اللاحق) ترتفع على الجنين .

وتشمل انخفاض إمدادات الأكسجين، وانخفاض نسبة السكر في الدم وانخفاض مستويات السائل الأمنيوسي، والتي يمكن أن تؤثر على معدل ضربات القلب للطفل.