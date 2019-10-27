أضرار ورق الألمنيوم المستخدم في الطبخ

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصل خبراء إلى أن رقائق الألمنيوم المستخدمة بإعداد وجبات الطعام يمكنها التسرب إلى جسم الإنسان، حيث تتراكم ليصل معدل ما يمكن للشخص تناوله إلى ميلليغرام من الألمنيوم، تزيد في حال إضافة عصير الليمون أو البهارات إلى المنتج قبل لفه.

وعلى الرغم من أن كمية ضئيلة من الألمنيوم لاتضر بالجسم إلا أن تراكمه يمكن أن يحدث تأثيرا على الصحة بعد سنوات وفقا لما جاء في موقع "عكاظ"

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يمكن للشخص أن يستهلك ما يقرب من 40 ملليغراما من الألمنيوم لكل كيلوغرام من وزن الجسم يومياً من دون الإضرار بالجسم، ومع ذلك، فإن الرقاقة ليست «الحافظ» الوحيد لهذه المادة.

وينصح الخبراء بغلي الأدوات المنزلية قبل الاستخدام للحماية من الآثار الضارة للألمنيوم، كما ينصحون باستبدال رقائق الألمنيوم بورق الطهي، ويشيرون إلى أن تخزين الأطعمة والأطباق السائلة ذات الحموضة العالية في أواني الألمنيوم أمر غير مرغوب فيه للغاية.