"تزوج الثانية والمهر علينا" يجتاح "تويتر".. ومغردون ساخرون: "والبيت على مين؟"

المصدر: ديما منصور - دبي

اجتاح وسم #تروج_الثانية_والمهر_علينا موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ما أثار سخرية المتابعين وانتقاداتهم.

وانتقد الكثير من المغردين الوسم، مشيرين إلى أن هنالك الكثير من الشباب العُزّاب، في الوطن العربي، الذين لا يستطيعون الزواج بسبب ظروفهم لمعيشية الصعبة، وأنهم أولى بالمساعدة من الرجال المتزوجين. فقالت إحدى المتابعات: "وليش مو الأولى ترا في شباب وبنات عزاب احوج من المتزوجين".

وقالت أخرى: "خله يتزوج الاول وبعدين يفكر في الثانيه.. إن كان المهر عليكم فزوجوا الشباب الغير المتزوج أفضل من المتزوجين".

من جانبهم سخر العديد من المغردين من الوسم، وقالوا ساخرين بأنهم بحاجة أيضا إلى من يسد عنهم باقي تكاليف الزواج من بيت ومصروف وغيرهما. فقال أحد المغردين: "طب والشقة والأثاث والسيارة والمصروف الشهري والذي منه على مين؟؟".

وقال آخر: "وشهر العسل والبيت على مين؟؟ يجب أن يكون العرض متكاملا".

فيما شارك بعض المغردين الوسم مطالبين من خلاله بتغيير ما وصفوه بـ "العرض"، فمنهم من طالب أن يكون العرض للأشخاص للذين يريدون أن يتزوجوا للمرة الأولى، ومنهم من طالب أن يسدد "العرض" له ديونه.

ووضع المغردون مطالبهم هذه بقالب كوميدي، فقال أحد المغردين: "طيب مافيه عروض للي يبي بتزوج الاولى وأنا مسامحكم بالثانية".

وقال آخر: "مابي مهركم سدو ديني والثانية يجيبها الكريم اذا فيها نصيب".

كما سخرت إحدى المغردات من الوسم قائلة: "تزوج الثالثة والرابعة مجانا".