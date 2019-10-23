مستقبل مخيف ينتظر لاعبي كرة القدم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت الدراسة التي أجرتها جامعة غلاسكو ، أن لاعبي كرة القدم أكثر عرضة للوفاة بالأمراض العصبية التي تصيب الرأس بمقدار 3 أضعاف ونصف من بقية الناس.

وصدر التقرير بتكليف من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، لتقييم السجلات الطبية لـ7676 لاعبا شاركوا احترافيا في اسكتلندا بين عامي 1900 و1976.

وتمت مطابقة سجلات اللاعبين مع أكثر من 23 ألف شخص من عموم السكان، في الدراسة التي ترأسها استشاري الأمراض العصبية الدكتور ويلي ستيوارت من جامعة غلاسكو.

وأشارت النتائج التي توصل إليها ستيوارت إلى أن "مخاطر الإصابة بمرض ألزهايمر ازدادت 5 أضعاف، و4 أضعاف في مرض الخلايا العصبية الحركية، وضعفين في مرض الشلل الرعاش لدى لاعبي كرة القدم المحترفين السابقين".

وأظهرت الدراسة أنه "رغم أن لاعبي كرة القدم كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب الأمراض العصبية، فإنهم أقل عرضة للموت بسبب أمراض شائعة أخرى، مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة".