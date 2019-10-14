شبيه محمد صلاح يفجر مفاجأة

فجر شبيه لاعب كرة القدم المصري، محمد صلاح، مفاجأة في مقابلة تلفزيونية له مساء السبت،.

فقد كشف المهندس المصري أحمد بهاء، الذي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تصريحه خلال الساعات الماضية أنه يصور بعض الإعلانات الخاصة بالشركات بدياً عن اللاعب المصري المنضوي في فريق ليفربول الإنجليزي، بسبب انشغال الأخير.

وأوضح أنه صور عددا من المقاطع بدل نجم الكرة العالمي الشهير في بعض الاعلانات التي لاقت رواجا في مصر ومنها "إعلان شركة فودافون وشركة بيبسي".

كما أضاف أنه يصور الجزء الخاص بمصر على أن يتم باقي التصوير في إنجلترا من جانب صلاح.