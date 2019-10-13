كيف تختار الخبز الأفضل لصحتك؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت الطبيبة المتخصصة في النظام الغذائي، يلينا سولومانينا، إن خبز الجاودار (القمح الأسود) هو الأكثر فائدة. لكن هذا النوع من الخبز نادر جداً، لأنه ينتج من دقيق الجاودار، كما يكتب على عبوته، لأن أصحاب معامل الخبز يستخدمون لإنتاج رغيف الجاودار في معظم الأحيان دقيق القمح والصبغة.

وأشارت سولومانينا في حديث صحافي أدلت به لصحيفة "فيتشيرنيا موسكفا" إلى أنه يستحسن أن يكون الدقيق الذي ينتج منه الخبز ليس من الدرجة الأولى فائقة الجودة، بل يكون من الدرجة الثانية أو دقيق الجاودار.

وفي هذا السياق ذكرت الطبيبة أنواع الخبز الشرقي. ومن بينها لافاش وبوري وبيتا البحر المتوسط..

وأوصت سولومانينا بالتركيز عند اختبار نوع الخبز على مكوناته واختيار أبسطها، ومن المفضل أن ينتج الخبز من 3 مكونات فقط وهي الدقيق والملح والماء.