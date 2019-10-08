الأكل مع الأصدقاء يدفعك لتناول كميات أكبر

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة أجريت في جامعة "برمنجهام" في بريطانيا، أن تناول الطعام مع العائلة أو الأصدقاء له تأثير كبير على الكمية التي نتناولها، بزيادة قد تصل لما نسبته 50%.

وأعادت الدراسة السبب لطريقة الحصول على الطعام قديماً من خلال الصيد ومن ثم التجمع ومشاركته مع الآخرين.

واعتاد الناس قديماً تناول أكبر كمية ممكنة من الطعام في الوجبة الواحدة، في الأوقات التي تمكنوا فيها من فعل ذلك، للاستعداد للايام التي لن يتمكنوا فيها من إيجاد طعام كاف.

كما أوجدت الدراسة أن تناول الطعام مع مجموعة من الأفراد يمنحهم السعادة من خلال تحفيز الدماغ للقيام بذلك بشكل أكبر، لأطول فترة ممكنة.

ولا تنطبق النسبة نفسها في حال تناول الطعام مع غرباء أو أشخاص لا يستمتع الأفراد بصحبتهم.