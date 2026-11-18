وقّعت مؤسسة بنك الإمارات للطعام "ميثاق التعاون الخليجي لبنوك الطعام"، بالتعاون مع ثلاث مؤسسات معنية بحفظ النعمة من الكويت وقطر والبحرين، في خطوة تهدف إلى إرساء إطار إقليمي لتعزيز التعاون المشترك في الحدّ من هدر الغذاء، وتطوير عمليات جمع فائض الطعام وإعادة توزيعه والاستفادة منه بكفاءة.

ويجمع الميثاق مؤسسة بنك الإمارات للطعام، ومؤسسة "نعمتي" غير الربحية في دولة الكويت، ومركز "حفظ النعمة" في دولة قطر، وجمعية "حفظ النعمة" في مملكة البحرين، ضمن إطار مشترك لتبادل الخبرات والمعارف، وتطوير الممارسات التشغيلية، واستكشاف فرص التعاون التي تسهم في رفع كفاءة مبادرات حفظ النعمة وتعزيز أثرها في الدول المشاركة.

ويعكس الميثاق التزام الجهات المشاركة بتعزيز الاستفادة من فائض الطعام، وضمان التعامل مع الأغذية المخصصة لإعادة التوزيع وفق أعلى معايير السلامة والمسؤولية، ويهدف التعاون إلى توظيف الخبرات والإمكانات المتاحة لدى المؤسسات المشاركة لتطوير عمليات جمع فائض الطعام والاستفادة منه، وتعزيز فاعلية المبادرات الإنسانية والمجتمعية.

ويركز التعاون على تبادل الخبرات والمعارف العملية في المجالات التي تسهم في رفع كفاءة عمل بنوك الطعام، وفي مقدمتها معايير سلامة الغذاء، وآليات جمع فائض الطعام والتعامل معه، وممارسات التخزين والنقل المناسبة، إلى جانب تحديد الفئات والمجتمعات المستفيدة من برامج إعادة توزيع الغذاء، كما يشمل التعاون تبادل التجارب والخبرات في مجالات التخطيط التشغيلي، وقياس الأداء، والإجراءات المؤسسية، بما يدعم تحديد أفضل الممارسات وتطوير كفاءة العمليات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

ويوفر الميثاق فرصاً لتعزيز التعاون في بناء قدرات الموظفين والمتطوعين العاملين في مجال حفظ النعمة، من خلال تبادل الخبرات ودعم التدريب في المجالات التشغيلية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز جاهزية المؤسسات المشاركة وقدرتها على إدارة فائض الطعام بكفاءة وأمان.

ويمتد التعاون إلى تبادل المعرفة والخبرات من خلال المنتديات والمؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية المتخصصة، بما يعزز مساهمة المؤسسات المشاركة في الحوارات والمناقشات المتعلقة بالحد من هدر الغذاء وتطوير قطاع بنوك الطعام.

وأكدت رئيس الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام منال عبيد بن يعروف، أن الحدّ من هدر الغذاء وتعظيم الاستفادة من فائض الطعام يتطلبان بناء شراكات فاعلة وتعزيز التبادل المستمر للمعرفة والخبرات، مشيرة إلى أن هذا التعاون يهدف إلى توطيد العلاقات بين المؤسسات المعنية بحفظ النعمة على مستوى دول الخليج، والاستفادة من الخبرات المشتركة لتطوير الممارسات التشغيلية وتوسيع نطاق الأثر الإيجابي للمبادرات.

وقالت: يوفر الميثاق فرصة لتبادل الخبرات والممارسات في مجالات سلامة الغذاء والخدمات اللوجستية وإدارة فائض الطعام، إلى جانب دعم تطوير القدرات المؤسسية وقدرات المتطوعين، ومن خلال العمل المشترك، يمكننا تحديد أساليب أكثر كفاءة لحفظ النعمة، وتوجيه الموارد الغذائية المتاحة إلى مستحقيها، وتعزيز دور بنوك الطعام في خدمة المجتمعات، ويجسّد هذا التعاون التزامنا بالإدارة المسؤولة للموارد الغذائية، وبناء شراكات تحقق أثراً إنسانياً ومجتمعياً مستدامًا.

من جانبه، قال رئيس ومؤسس " نعمتي" في دولة الكويت محمد يوسف المزيني: نرحّب في نعمتي بهذا التعاون الإقليمي الذي يعزز جهودنا في حفظ النعمة والحدّ من الهدر الغذائي ويفتح آفاقاً لتبادل الخبرات والمعرفة والتجارب بين مؤسسات حفظ النعمة في دول الخليج، بما يسهم في تطوير أعمالها وتعظيم أثرها المجتمعي. ونتقدم بخالص الشكر والتقدير لبنك الإمارات للطعام على جهوده في تنسيق هذا التعاون ونتطلع إلى العمل مع شركائنا لترجمة هذا الميثاق إلى مبادرات عملية ونتائج ملموسة تخدم مجتمعاتنا وتعزز استدامة جهود حفظ النعمة.

بدوره، أكَّد المدير التنفيذي لمركز حفظ النعمة في دولة قطر علي عايض القحطاني، أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين بنوك الطعام في دول الخليج، مشيراً إلى أن توظيف الخبرات المشتركة على أرض الواقع سيسهم في رفع كفاءة جمع فائض الطعام وإعادة توزيعه بصورة آمنة، بما يدعم الحدّ من الهدر وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

وقال: نتطلع في مركز حفظ النعمة بدولة قطر إلى الاستفادة من تجارب شركائنا في المنطقة، ومشاركة خبراتنا معهم، بما يعزز كفاءة عملياتنا، ويسهم في تطوير قدرات فرق العمل والارتقاء بممارسات سلامة الغذاء، ويعزز جاهزيتنا لمواجهة التحديات المشتركة.

وأضاف: نثمّن جهود مؤسسة بنك الإمارات للطعام في جمع بنوك الطعام الخليجية وتعزيز التعاون فيما بينها. ونؤمن بأن نجاح بنوك الطعام لا يُقاس فقط بكميات الغذاء التي تنقذها من الهدر، بل أيضاً بالأثر المستدام الذي تحققه من خلال إيصال هذا الغذاء إلى المحتاجين بأمان وكرامة.

وقالت الرئيس التنفيذي لجمعية مركز حفظ النعمة في مملكة البحرين ثورة ابراهيم ضاعن: سعداء بهذا التعاون البنّاء، الذي يجسد حرصنا المشترك على تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين دول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تطوير مستوى العمل في القطاع الخيري، والارتقاء بآليات وأساليب الحد من هدر الطعام، وتعزيز ثقافة حفظ النعمة والاستفادة المثلى من فائض الغذاء، ويُمثل التعاون الجديد خطوة مثمرة نحو مزيد من التعاون والشراكات الهادفة، بما يخدم المجتمع ويعزز العمل الخيري والإنساني في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويوفر الميثاق إطاراً لتعزيز التنسيق والدعم المتبادل بين المؤسسات المشاركة خلال حالات الطوارئ والأزمات، وفقاً للتشريعات والإجراءات المعتمدة في الدول المعنية، ويؤكد هذا الجانب من التعاون أهمية التنسيق والجاهزية التشغيلية لضمان استمرارية جهود حفظ النعمة والمبادرات الإنسانية، والحفاظ على فاعليتها في دعم المجتمعات خلال الظروف الاستثنائية.

ولضمان متابعة تنفيذ مجالات التعاون، ستعقد المؤسسات المشاركة اجتماعات دورية لمراجعة التقدم المحرز، وتبادل المستجدات، وتحديد الفرص المتاحة لتعزيز التعاون وتطوير المبادرات المشتركة.

وتسعى مؤسسة بنك الإمارات للطعام من خلال "ميثاق التعاون الخليجي لبنوك الطعام"، إلى البناء على شراكاتها الإقليمية، والمساهمة في تطوير ممارسات أكثر كفاءة في مجال حفظ النعمة. كما تدعم هذه المبادرة نهج العمل المشترك للحدّ من هدر الغذاء، وتعزيز الاستفادة من الموارد الغذائية المتاحة، وتوسيع الأثر الإيجابي لأنشطة بنوك الطعام في الدول الخليجية المشاركة.