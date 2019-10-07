منتخب إيطاليا يستبدل «قميصه» بعد ارتدائه 100 عام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ارتبط اسم المنتخب الإيطالي باسم المنتخب الآتزوري، الذي يعني الأزرق الذي استخدم تكريماً لعائلة سافوي المالكة، التي وحّدت البلاد تحت علم وحكم واحد، في إشارة إلى القميص الذي يرتديه منذ أكثر من 100 عام حتى اليوم.

وظل منتخب إيطاليا متمسكاً باللون الأزرق لقميصه الأساسي، رغم سقوط حكم تلك العائلة خلال أربعينات القرن الماضي، وتحول البلاد إلى الجمهورية بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، وذلك قبل «انقلاب» غير متوقع أعلن عنه اتحاد الكرة الإيطالي، الاثنين.

وسيكون قميص المنتخب الجديد أخضر اللون من إنتاج شركة «بوما»، وفقاً لما جاء في موقع «سكاي نيوز».

وارتدت إيطاليا هذا اللون مرة واحدة فقط طوال تاريخها، خلال الفوز 2- صفر على منتخب الأرجنتين بملعب الأولمبيكو عام 1954.

ويقول الاتحاد الإيطالي إن استخدام هذا اللون يرتبط بالاحتفاء بالمواهب الإيطالية اليافعة، حيث يدل الأخضر على الشباب والمستقبل.

ولم يحدد مسؤولو الاتحاد فترة ارتداء هذا القميص الأخضر، لكن يتوقع أن يكون أمراً مؤقتاً بالنظر إلى صعوبة التخلي نهائياً عن اللون الأزرق الشهير.