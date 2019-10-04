فيس بوك ترد على "العدل الأوروبية" بشأن مراقبة المنشورات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس بأن شركة فيس بوك قد تحتاج إلى مراقبة وحذف أي محتوى غير قانوني على مستوى العالم في حكم يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنه يثير مخاوف من أن تستغله بعض الدول لإسكات المعارضين.

ويعني الحكم أن منصات التواصل الاجتماعي يمكن إجبارها على حذف المحتوى الذي تقضي محكمة وطنية بأنه غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة بدلا من انتظار طلب حذف المنشورات مثلما يحدث الآن بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.

وقالت المحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورج إن الشركة وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن تجبر على الالتزام بتنفيذ طلبات حذف محتوى على مستوى العالم حتى في الدول التي لا يعتبر فيها غير قانوني.

وقالت المحكمة في بيان "القانون الأوروبي لا يمنع أن يؤمر مقدم الخدمة مثل فيس بوك بحذف محتوى مماثل تماما، وفي بعض الأحيان معادل لتعليقات أُعلن في السابق أنها غير قانونية".

وانتقدت شركة فيس بوك الحكم قائلة إن مراقبة وتفسير وحذف المحتوى الذي قد يكون غير قانوني في دولة معينة ليس مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة "هذا يقوض المبدأ المتبع منذ فترة طويلة والقائل بأنه لا يحق لأي دولة منفردة أن تفرض قوانينها بشأن التعبير على دولة أخرى. كما أنه يفتح الباب أمام فرض التزامات على الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت لمراقبة المحتوى ثم تحديد ما إذا كان "مماثلا"، أم "معادلا" لمحتوى اعتبر غير قانوني".

وتابعت "من أجل تنفيذ ذلك بالشكل الصحيح يتعين على المحاكم الوطنية تحديد تعريف واضح تماما لمعني "مماثل" و"معادل" بشكل عملي. نأمل أن تتبع المحاكم نهجا متناسبا وقابلا للقياس لتجنب التأثير على حرية التعبير".