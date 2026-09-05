دخلت مجموعة على تطبيق دردشة، ثم اكتشفت أنها تنشر محتوى مخالفاً للقانون.. هل أتعرض للمساءلة القانونية؟ (م.ب) دبي

مجرد دخول مجموعة على أحد تطبيقات التواصل، ثم اكتشاف أنها تنشر محتوى مخالفاً للقانون، لا يعني بالضرورة قيام مسؤولية جنائية، ما دام الشخص لم يشارك في أي نشاط غير مشروع، إذ إن الأصل أن المسؤولية الجنائية تقوم على الفعل الذي يرتكبه الشخص بنفسه، ولا يُسأل عن أفعال غيره.

لكن إذا تبين أن المجموعة تروج لمواد أو أفكار مجرّمة، فتنبغي مغادرتها فوراً، وعدم إعادة نشر أي محتوى أو صور أو روابط تخصها، لأن نشر أو تداول هذا المحتوى قد يضع صاحبه تحت طائلة المساءلة القانونية إذا توافرت أركان الجريمة.

كما أن القوانين الإماراتية شددت العقوبات على كل من ينشئ أو يدير أو يستخدم وسائل تقنية المعلومات للترويج للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تسهيل التعامل فيها، وكذلك على من ينشر أو يوزع مواد أو مطبوعات أو سلع تتضمن صورًا أو عبارات تدعو إلى تعاطي المخدرات أو الترويج لها.

لذلك، إذا اكتشفت أن إحدى المجموعات تمارس أي نشاط مخالف للقانون، فالتصرف الصحيح هو مغادرتها فوراً، والامتناع عن تداول أي من محتوياتها، مع إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حفاظاً على سلامتك القانونية، والإسهام في الحد من انتشار هذا النوع من الجرائم.

يقدمها: المحامي بدر عبدالله خميس