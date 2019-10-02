بكلفة فاقت المليار..حفل زفاف يثير الجدل في سورية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثار حفل زفاف أقيم لزين العابدين ابن سفير سورية في الهند رياض عباس،و الإعلامية سالي ابنة وزير شؤون الرئاسة في سورية منصور عزام، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتناقل ناشطون وصفحات سورية على موقع "فيس بوك" منشورات حول "تكاليف فلكية للزفاف"، وسط اتهامات بـ "البذخ"، حيث تم تناقل أرقام وصلت إلى نحو 2 مليون دولار (مليار و 200 مليون ليرة سورية تقريباً) كتكاليف لحفل الزفاف الذي أقيم في منتجع يعفور قرب دمشق.

وذكرت وسائل اعلام محلية أن مطربين عدة من لبنان شاركوا في إحياء الزفاف، بالإضافة إلى فرقة رقص روسية، كما شهد الحفل بذخ كبير على الأطعمة و السيجار، وسط حضور عدد كبير من رجال الأعمال والمسؤولين.

بدوره، نفى العريس زين عباس كل ما تم تداوله، وتناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي رده الذي جاء تحت عنوان: "اتمنى من اهلي و اصدقائي و أحبتي نشر الحقيقة"، موضحاً أن "الشيء الوحيد الذي حصل من كل أكاذيبكم انه كان هناك زفاف".

و تساءل عن مصدر الأموال التي صرفت في الحفل، خاصة أن أعلى راتب سوري لأكبر موظفي الدولة يتراوح بين 100- 150 دولار في الشهر، وباعتبار أن والدي العروسين موظفين لدى الدولة.



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