تعرف إلى إتيكيت التراسل على وسائل التواصل الاجتماعي

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

وضعت شركة "ديبرت" لقواعد الإيتيكت، بالتعاون مع "فيس بوك" دليل الرسائل الرقمية، والذي يحتوي قواعد المراسلة عبر مجموعات الدردشة الإلكترونية الجماعية أو الانفرادية.

وينصح الدليل، الذي تم إنشاؤه بالاستعانة ببحث اجري في برنامج التراسل الفوري لفيس بوك مسنجر، بعدم إرسال رسائل من كلمة واحدة أو رمز تعبيري واحد للأصدقاء، لأن ذلك يوحي بالانشغال، أو ان حديث الشخص الآخر غير مهم أو أنك غير مهتم بالحديث.

وعليك أيضا تجنب إرسال رسائل متعددة (أربع أو خمس رسائل) مرة واحدة وإرسال الأفكار في رسالة واحدة بدلاً من ذلك.

وينص الدليل على أنه في الدردشة الجماعية ، يتوجب الابتعاد عن إرسال عدة رسائل في وقت واحد لأن ذلك يوحي بالاستبداد ويمكن أن يكون مربكا للأعضاء الآخرين الذين لا يقرأون الرسائل في نفس اللحظة.

ومن الوارد أن يترك شخص ما هواتفه دون مراقبة لبضع دقائق، الأمر الذي سيجعل عملية التواصل أعقد.

كما تتضمن الأخطاء الأخرى التي قد نرتكبها، النميمة، حيث تشجع الشركة الناس على عدم "بث معلومات خاصة لأشخاص آخرين في دردشة جماعية" لأن هذا قد يجعل الشخص الذي نتحدث عنه يشعر بأنه مكشوف أمام الجميع.

كما توصي الدراسة التي أجرتها الشركة بضرورة الرد على المحادثات وعدم تركها معلقة.

أما فيما يتعلق بانتظار الرد، فيعد الانتظار يوما على الأقل أمرا مقبولا ما لم تكن الرسالة "عاجلة".