شرطة أبوظبي تطلق مسرعاً لخفض وفيات الحوادث المرورية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت شرطة أبوظبي مسرعا لخفض وفيات حوادث المرور على الطرق إلى 3 لكل مئة ألف نسمة من السكان" بحلول عام 2021، وذلك مبادرة ضمن المسرعات الحكومية لتحقيق الأجندة الوطنية.

وأفاد مدير مديرية المرور والدوريات العميد محمد ضاحي الحميري أن المسرع يهدف إلى تحفيض عدد الوفيات بنسبة 25% في الربع الثالث للعام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار إلى أنه يتضمن توعية إعلامية عن مخاطر الإنشغال بغير الطريق في وسائل التواصل الاجتماعي وبث فيديوهات توعوية لحماية المشاة في حافلات النقل العام التابعة لدائرة النقل .

وقال إن المسرع يتم تنفيذه بالتنسيق والشراكة مع دائرة النقل ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، للقيام بأعمال التحسينات الهندسية المطلوبة لتحسين مستويات السلامة المرورية على طرق الإمارة.

وأوضح أنه تحديد أبرز المسببات للوفيات على طرق الإمارة وهي: الانشغال بغير الطريق، السرعة الزائدة وعدم تقدير مستعملي الطريق، وتم اختيار هذه الأسباب كونها كانت الأبرز في التسبب بحوادث الوفيات في الربع الثالث من عام 2018.

ودعا مدير مديرية المرور والدوريات مستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد وقانون السير والمرور وذلك حفاظاً على سلامة الجميع، وتجنب الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المقررة و إعطاء المشاة أولوية العبور.