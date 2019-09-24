مدوّنة طبخ تتسبب في وفاة متابعة لها وحرق الأخرى

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تسببت مدونة صينية تقدم مقاطع فيديو عن الطبخ، بمقتل مقتل مراهقة وجرح أخرى .

ابتكرت طريقة لعمل الفيشار بالكحول، قامت بتقليدها فتاتان احترقت إحداهن وأصيبت الأخرى بحروق عميقة.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، ندمت نجمة اليوتيوب الصينية الشهيرة التي تدعى"ييها،" عن تقديمها مقاطع إعداد الفيشار بالكحول وقالت إنه "أسود يوم في حياتي" ، بعد أن تسببت بمقتل مراهقة وجرح أخرى.

حيث وافقت النجمة على دفع تعويضات لأسرتي فتاتين حاولتا تقليد طريقة عمل فشار كانت عرضتها في فيديو، لكن إحدى الفتاتين ماتت محترقة (14 عاماً)، والأخرى أصيبت بجروح (12 عاماً).

وتتمتع المدونة الشهيرة (25 عاماً) بشعبية كبيرة، ولديها 15 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم 7 ملايين على "يوتيوب"فقط، حيث تقدم وصفات مثيرة للجدل.

يذكر أن الفتاتين قامتا بمحاولة تقليد وصفة لعمل الفشار باستخدام الكحول قدمتها المدونة الشهيرة في مقطع فيديو حذفته لاحقاً، إلا أن النيران اشتعلت في الفتاتين، فتوفيت إحداهما متأثرة بجروحها، والأخرى تحتاج إلى عملية تجميل.