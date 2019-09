ربع قرن على عرض مسلسل "فريندز".. ومغردون يستعرضون أجمل حلقاته

المصدر: هيا بجبوج - دبي

يصادف اليوم 22 سبتمبر، الذكرى الـ25 لعرض الحلقة الأولى من المسلسل الكوميدي الأكثر شهرة عالمياً، "فريندز" حيث بثت الحلقة الأولى منه في عام 1994، ليقدم المسلسل 10 مواسم و236 حلقة وعددا غير محدود من الضحكات اللحظات السعيدة.

واستعرض مغردون بهذه المناسبة حلقاتهم المفضلة من السلسلة الشهيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ليجمع كثيرون على أن الحلقات المخصصة لعيد الشكر كانت المفضلة لديهم، حيث قال أحد المغردين: "أفضل حلقات فريندز هي حلقات الـ Thanksgiving كلها، وبعدها حلقة المراهنة ع الشقة".

فيما أكد غالبية المغردين على أن مسلسل "فريندز" يعد الأول في قائمة المسلسلات الفكاهية المفضلة بالنسبة لديهم، وجاء في تعليق أحد المغردين: "مسلسل عظيم جداً ومشتاق له كثيراً ترتيبي له من أفضل المسلسلات الكوميدية".

وواجه البعض صعوبة بتحديد الحلقة الأكثر تميزا برأيهم على اعتبار المسلسل عملا متميزا بأكمله، حيث غرد أحدهم: "احس صعب تحدد افضل حلقة، المسلسل مليان باللحظات المضحكة وهذا اللي احبه في فريندز".

من جهتهم أشار مغردون إلى أن أبرز ما يميز المسلسل هو قدرته على إدخال السعادة لقلوبهم، وإضحاكهم نتيجة قرب شخصيات الممثلين من الواقع، وجاء في إحدى التغريدات: "خلصت مسلسل فريندز الوحيد اللي كان يضحكني ويغير مودي بحلقه وبعد عشره عمر احس كأني فاقده اهلي".

وغرد آخر: "فريندز مسلسل يضحك ومليان مشاعر وكأن عندك عائلة"، فيما أكد مغردون أن متابعة المسلسل مرة واحدة لا تكفي، حيث أعاد معجبو المسلسل الكوميدي حلقاته مرتين و3 مرات في بعض الأحيان، وجاء في إحدى التغريدات: "هتخلصيه و هتتفرجي عليه تاني وتالت وهيبقى أسلوب حياة مش حوار".

من جهة أخرى، وصلت الأريكة البرتقالية الشهيرة، التي اجتمعت عليها شخصيات مسلسل «فريندز» (الأصدقاء) لسنوات طويلة إلى دبي، في إحدى محطاتها العالمية للاحتفال بالذكرى السنوية الـ25 لبدء عرض المسلسل.

وتقدم «وارنر براذرز» الولايات المتحدة ديكورات «مقهى سنترال بيرك» الشهير في معرض عائم بجوار نافورة دبي، وتتضمن ديكورات المقهى الأريكة البرتقالية الشهيرة، والسجادة الحمراء، وطاولة القهوة، والعديد من الإكسسوارات الأخرى التي ظهرت في المسلسل.

وستزيّن واجهة LED في برج خليفة بعرض ضوئي وبصري خاص عن المسلسل اليوم 22 سبتمبر الجاري في الوقت الذي ستتراقص فيه مياه وأنوار نافورة دبي على أنغام أغنية شارة المسلسل I’ll Be There for You التي قدمها ثنائي «ذا رامبرانتس»، متناغمةً مع عرض LED على واجهة برج خليفة.

يذكر أن المسلسل الشهير بدأ عرضه قبل 25 عاماً محققاً نجاحاً استثنائياً، ومازال حتى اليوم يستقطب مئات الآلاف من المشاهدين.