بالصور.. إزالة "قرن شيطاني" من رأس رجل

المصدر: ترجمة مروة سليم

تمكن الأطباء في احدى المستشفيات بمقاطعة ساغار في ولاية ماديا براديش الهندية من ازالة قرن سباسيوس المعروف باسم "قرن الشيطان" وذلك كما ذكرت صحيفة "الهند اليوم".

وأوضحت الصحيفة أن شيام لال ياداف الذي يبلغ من العمر 74 عاماً، كان يعاني من حالة نادرة صنعت شكل تل يشبه القرن على رأسه منذ عدة سنوات.

وخضع الرجل أخيراً لعملية جراحية لإزالة التلة بعد أن عانى لسنوات من التلة، حيث بدأ يتشكل على جلده بعد إصابة في الرأس قبل عدة سنوات.

وكان في البداية الأمر غريباً بعض الشيء، ولكن مع مرور الوقت أصبح التل أكبر، لذا اضطر الأطباء لازالته.

ووفقا للأطباء، كما ذكرت الصحيفة الهندية، قد يعود هذا القرن للنمو على رأس الرجل من جديد. ويعتبرون هذا من الأمراض النادرة جدا. وأن أحد أسباب نمو "القرن الشيطاني" هو أشعة الشمس المباشرة.