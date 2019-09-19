رئيس الوزراء الكندي يطلب الصفح بسبب صورة "ألف ليلة وليلة"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أقر رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بارتكاب خطأ عندما صبغ وجهه باللون البني خلال حفل مدرسي في عام عام 2001.

وجاءت تصريحات ترودو بعدما نشرت مجلة التايم الأميركية صورة له خلال حفل بعنوان "ألف ليلة وليلة" بمدرسة وست بوينت غراي أكاديمي حيث عمل مدرسا في مدينة فانكوفر.

وظهر ترودو في الصورة مرتديا عمامة وثوبا عربيا فيما صبغ وجهه ورقبته ويديه باللون البني.

وقال ترودو لصحافيين خلال رحلة ضمن حملته الانتخابية، مساء الأربعاء، "أشعر بالغضب من نفسي وبخيبة أمل كبيرة"، وأضاف أن التصرف كان عنصريا لكنه لم ينتبه للأمر في ذلك الوقت وأنه بات على إطلاع أكبر الآن، طالبا من الكنديين المغفرة.

وشكل نشر الصورة قبل نحو شهر من الانتخابات التشريعية ضربة لحملة ترودو الانتخابية. وقالت مجلة التايم إنها حصلت على الصورة من كتاب المدرسة السنوي حيث عمل ترودو مدرسا قبل دخوله الميدان السياسي.

وكان ترودو بدأ حملته بتقدم طفيف على المحافظين بزعامة أندرو شير في استطلاعات الرأي. لكن المهمة ليست سهلة جدا أمامه بعد تراجع شعبيته منذ سنة ونصف السنة على أثر فضيحة سياسية في مطلع السنة هزت حزبه.

والفضيحة التي تكشفت في وقت سابق هذا العام، أساءت إلى صورة ترودو وكلفت وزيرين واثنين من كبار المسؤولين مراكزهم، ووضعت الليبراليين في منافسة حامية مع المعارضة المحافظة في الانتخابات.​