بالصور: في حالة نادرة.. حمار وحشي مرقط بدلاً من مخطط

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

رصد مرشد سياحي حمارا وحشيا مرقطا حديث الولادة في محمية ماساي مارا الوطنية، في كينيا، ليكون الأول من نوعه، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ويعاني الحمار الوحشي من حالة تسمى الميلانينية، وهي اضطراب جيني سببه تراكم الميلانين الداكن في الجلد.

وتمنع هذه الحالة الحمار من تطوير خطوط بشكل صحيح، بكامل جسده أو في أجزاء منه، إلا أن الحمار الوحشي الصغير هذا يتمتع بخطوط رفيعة على ساقيه فقط.

ولم يتم تسجيل أي حالة في ماساي مارا كهذه من قبل حيث يعد من الحالات النادرة والفردية من نوعها.

ومثل هذه الحالة شوهدت في حدائق أخرى في إفريقيا، ولم يعش أي منها أكثر من ستة أشهر.