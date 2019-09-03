هند البلوشي تعلن زواج عمرو دياب ودينا الشربيني رسمياً

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

وضعت الممثلة الكويتية هند البلوشي حدا للغموض المهيمن على طبيعة العلاقة بين المطرب عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، بعدما وصفت الأخيرة رسميا بزوجة دياب، تعليقا على صورة جمعتها بالزوجين مؤخرا في مصر. حسبما اوردته مجلة " سيدتي"

وأكدت هند في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام: صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرو دياب وزوجته الفنانة دينا الشربينى سجلت لحظة من اسعد اللحظات في حياتي كما سجل بفنه تاريخاً لا يكرر.



يذكر أن عدد كبير من نجوم الفن المصري التقطوا الصور التذكارية مع عمرو دياب ودينا الشربيني مؤخرا أثناء تواجدهم في الساحل الشمالي، ولم يصف أحدهم دينا الشربيني بلقب زوجة عمرو دياب أبدا.